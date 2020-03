Arbeiterkammer führte 2019 über 2 Millionen Beratungen durch

Die Zahl der Mitglieder lag Ende 2019 bei rund 3,86 Millionen, aus Mitgliedsbeiträgen erhielten die Kammern in dem Jahr rund 498 Mio. Euro. Rund 760.000 Mitglieder sind von der Umlage befreit, weil sie wenig oder gar kein Einkommen beziehen, etwa Eltern in Karenz, geringfügig Beschäftigte oder Lehrlinge. „Was uns freut, ist, dass die Mitglieder sehr viel Vertrauen in uns haben“, erklärte Anderl und verwies auf „Höchstwerte“ in entsprechenden Studien.