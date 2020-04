Tour durch Tirol: Sparschwein überführte Einbrecherkönig

Innsbruck – Mitsamt Maske wurde ein Ungar wegen angeklagten Einbruchdiebstahls von der Justizwache ans Landesgericht geführt. Richterin Sandra Presslaber hatte es bei dem 49-Jährigen mit einem lupenreinen Berufskriminellen zu tun. So war der Angeklagte seit Jahren durch Europa gereist und hatte sich dabei auf Hotel- und Lokal­einbrüche spezialisiert.

Auch in Tirol war der „Tourist“ gerne eingekehrt. Und verabschiedete sich schon 2018 aus dem Unterland mit 1400 Euro Beute aus fünf Einbrüchen. Mehr war es nicht, da drei Taten beim Versuch blieben. Was blieb, war enormer Sachschaden für die Gastronomen. Ein Hotelier hatte zuvor jedoch bei der Sicherheitsausstattung keine Kosten gescheut und eine Kamera montiert. In einem anderen Hotel war DNA sichergestellt worden. Dann war Ruhe. Kein Wunder, hatte der Ungar doch seine Aktivitäten nach Bayern verlegt – mit Endstation JVA München-Stadelheim.