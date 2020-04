Aufregung um Baumfällung am Innsbrucker Judenbühel

Innsbruck – Für Aufsehen sorgt derzeit die Schlägerung von Bäumen am Innsbrucker Judenbühel. Gemeinderat Gerald Depaoli ortet gar einen „genehmigten Baumfrevel“ in dem Naherholungsgebiet. Vizebürgermeisterin und Umweltreferentin Uschi Schwarzl erklärt auf Nachfrage der TT, dass die Fällung aus Sicherheitsgründen erfolge. Bei einem der Stürme Ende Februar stürzte eine Fichte am Spielplatz Judenbühel über den Richardsweg. Da sich der Vorfall in der Nacht ereignete, kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Der umstürzende Baum beschädigte einige kleinere in seinem Umfeld und eine sehr große Linde. Diese Bäume mussten sofort entfernt werden.