Tirol in Corona-Krise: Zehn Betriebe des Landes mit Kurzarbeit

Innsbruck – Gestern informierte Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) das Präsidium des Tiroler Landtags und die Klubchefs der im Landtag vertretenen Parteien von der Situation in den Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist. Voraussichtlich zehn Betriebe werden von der Möglichkeit Gebrauch nehmen, für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit für die nächsten drei Monate anzumelden. Aktuell ist die Congress- und Messegesellschaft jenes Unternehmen, das mit 70 von 75 Mitarbeitern meisten Beschäftigten zur Kurzarbeit anmeldet. Auch die Olympiaworld folgt mit 55 Beschäftigten wie auch die Felbertauernstraßen AG.

In anderen Landesbeteiligungen betrifft das nur eine geringe Anzahl von Mitarbeitern: an der privaten Universität des Landes UMIT zehn, beim Verkehrsverbund Tirol 15 oder beim Internationalen Studentenhaus vier. In der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) wird derzeit noch geprüft, ob für die rund 200 Mitarbeiter das Kurzarbeitszeitmodell beansprucht werden soll oder nicht. Für die großen 100-Prozent-Tochtergesellschaften wie die Landesenenergiegesellschaft Tiwag oder die Hypo-Tirol-Bank ist Kurzarbeit derzeit kein Thema.