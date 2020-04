Big Data gegen Coronavirus? Haimbuchner: „Geht Bürgermeister nichts an“

Wien – Die Gemeinden wollen mehr Information in Sachen Corona – was Infizierte in ihrem Gebiet anlangt. Sie möchten auch wissen, wer diese sind, ergo personenbezogene Daten. Das sei „natürlich datenschutzrechtlich ein heißes Thema“, sagte Gemeindebund-Generalsekretär Walter Leiss bei Ö3. Diese Informationen seien für die koordinierenden Ortschefs aber wichtig. Für den oberösterreichischen Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner, der auch FPÖ-Gemeinderat ist, kommt das nicht in Frage: „Eine personenbezogene Aufschlüsselung der Daten lehne ich ab. Krankheiten gehen Bürgermeister nichts an“, befindet er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.