Notstandsgesetz in Ungarn: Selbst die FPÖ kritisiert Orbáns Machtfülle

Wien – Das ungarische Parlament hat ein Gesetz ermöglicht, mit dem es sich selbst entmachtet. Der rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orbán von der Fidesz-Partei kann nun per Dekret regieren – und das auch noch für unbestimmte Zeit. Die Regierung entscheidet, wann die Notlage beendet ist. Die Freiheitlichen sind stets voll des Lobes für Orbán. Dieser sei „der Mann, auf den man sich verlassen kann“, hat FPÖ-Chef Norbert Hofer bei der Aschermittwoch-Sause seiner Partei in Ried befunden. Wie bewerten die Blauen die jetzige Aktion des Ungarn?

Wie sehen die Bundeskoalitionäre die Lage im Nachbarstaat? ÖVP-Regierungschef Sebastian Kurz wollte sich bei einem ZiB-Interview dazu nicht äußern: „Ich habe nicht die Zeit, mich mit ­Ungarn auseinanderzusetzen.“ Hernach hieß es aus dem Kanzleramt, Kurz habe ÖVP-Europaministerin Karoline Edtstadler gebeten, die Entwicklung in Ungarn zu verfolgen. Grünen-Vizekanzler Werner Kogler ist ob dessen, was dort passiert, empört. „Wir können das nur schärfstens kritisieren“, sagte er bei Ö1. „Wir stimmen überein, dass wir in Österreich einen anderen Weg gehen. Man braucht das Parlament nicht ausschalten.“ In Ungarn bedeute dies angesichts der Zwei-Drittel-Mehrheit von Orbáns Partei die „Selbstausschaltung“. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht das wie Kogler: „Die Corona-Krise zu missbrauchen, um das Parlament handlungsunfähig zu machen, ist inakzeptabel und darf keinem Demokraten egal sein.“ Orbán verordne der ungarischen Demokratie „auf unbestimmte Zeit Quarantäne“, urteilt die Rote.