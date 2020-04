Finanzmittel aufgestockt: Kurzarbeit-Mittel verdreifacht

Wien, München, Innsbruck –Bis Freitag der Vorwoche wurden Corona-Kurzarbeitsanträge im Ausmaß von einer Milliarde Euro bewilligt, etwas mehr als 23.000 Anträge sind eingegangen. Zur Relation: Im ganzen vorigen Jahr waren es 25. Ein enormer Zuspruch, der die Regierung zum Handeln zwingt. Türkis-Grün verdreifacht die dafür vorgesehenen Finanzmittel. Per Verordnung wird der Finanzrahmen von einer auf drei Milliarden Euro angehoben werden, teilten Finanzminister Gernot Blümel und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) mit. „Die Corona-Kurzarbeit hat bisher rund 400.000 Arbeitsplätze in Österreich gesichert“, lobte Aschbacher die Wirksamkeit der Maßnahmen.

In Deutschland bescheinigt eine Studie die wirtschaftspolitische Wirksamkeit der Kurzarbeit. In einer Vergleichsrechnung von IW Consult im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) fiel der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland mit Kurzarbeit um rund 45 Prozent geringer aus als in einem Szenario ohne. Das Instrument habe sich bereits während der Finanz- und Wirtschaftskrise bewährt und werde dies auch in der Corona-Krise tun, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.