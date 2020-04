Herkunftskennzeichnung: „Spiel mit den Fähnchen auf Lebensmitteln ist zu Ende“

Wien – Einen „Etappensieg bei der Herkunftskennzeichnung“ sieht der Bauernbund in einer gestern in Kraft getretenen EU-Verordnung, mit der es untersagt wird, dass etwa die österreichische Fahne oder „Österreich“ auf der Verpackung steht, wenn die Hauptzutaten des Lebensmittels nicht aus Österreich kommen.

Bislang galt: Wird ein Produkt in mehreren Ländern hergestellt, gilt gemäß EU-Recht jenes Land als Ursprungsland, in dem der letzte wesentliche Verarbeitungsschritt erfolgt ist. Wurde ein Salat in Österreich verpackt, kam aber aus einem anderen Land, galt demnach Österreich als Ursprungsland. Bis jetzt zählte also nicht der Rohstoff, sondern der letzte Verarbeitungsschritt.