Venezuelas Oppositionsführer Guaidó vorgeladen

Venezuelas Justiz hat Oppositionsführer Juan Guaidó wegen eines angeblichen „Putschversuchs“ vorgeladen. Wie Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Dienstag im Staatsfernsehen sagte, muss der selbsternannte Übergangspräsident am Donnerstag im Zuge von Ermittlungen wegen eines „Putschversuchs“ und eines „Mordversuchs“ an Präsident Nicolás Maduro bei der Staatsanwaltschaft erscheinen.

Trotz massiven Drucks der USA und der verheerenden wirtschaftlichen Lage in Venezuela hält sich Maduro aber weiter an der Macht. Vergangene Woche hatten die USA Anklage gegen Maduro wegen Vorwürfen des „Drogen-Terrorismus“ erhoben und ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar (13,6 Millionen Euro) auf den venezolanischen Staatschef ausgesetzt.

Die US-Regierung schlägt indes die Bildung einer Übergangsregierung in Venezuela vor und stellt im Gegenzug eine Aufhebung von Sanktionen gegen des krisengeschüttelte Land in Aussicht. Die rivalisierenden politischen Seiten sollten dem Plan zufolge gemeinsam eine Übergangsregierung installieren und Wahlen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten organisieren, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag in Washington. Sollten diese Wahlen frei und fair verlaufen, könnten am Ende alle US-Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden. „Wir glauben, dies ist eine Chance für das venezolanische Volk.“