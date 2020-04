Home Office zehrt an den Nerven: Mit Struktur gegen das Chaos

Innsbruck – Drei Wochen Corona-Home-Office sind vorbei. Drei Wochen, in denen die Tirolerinnen und Tiroler daheim viele Fragen für sich beantworten mussten. Wann bin ich erreichbar? Laptop am Schreibtisch oder auf der Couch? Sind diese Video-Konferenzen wirklich alle nötig? Und last, not least: Hemd oder Jogginghose? Zeit für eine erste Zwischenbilanz – und Expertentipps für die folgenden Wochen als Teleworker.