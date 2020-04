Drei-Jahres-Abschluss in Sozialwirtschafts-KV-Verhandlungen

Mitten in der Coronakrise haben sich Arbeitgeber und -nehmer in der Sozialwirtschaft in den Kollektivvertragsverhandlungen geeinigt. Als Ergebnis wurde ein Drei-Jahres-Abschluss erzielt, teilte die Gewerkschaft mit. Für die 125.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich bedeutet das heuer ein Lohnplus von 2,7 Prozent und eine Arbeitszeitverkürzung ab 2022.