Psychotherapeutin: „Sich aus Angst zu verkrümmen, hilft keinem aus Krisen“

Frau Perner, angesichts der Corona-Bedrohung stehen selbst optimistische Menschen vor großen emotionalen Herausforderungen. Viele wünschen sich in Krisen, dass sie etwas von außen rettet oder beschützt. Sie haben sich in Ihrem Buch mit Lebenskrisen auseinandergesetzt und schreiben: Egal, was rundherum passiert, man muss immer bei sich selbst bleiben. Jetzt auch?