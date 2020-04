70 Verkehrstote im ersten Quartal 2020

In absoluten Zahlen machten sie 42 Personen aus, gefolgt von 16 Fußgängern, sechs Lkw-Insassen, vier Lenker landwirtschaftlicher Fahrzeuge und zwei Radfahrern. Bisher gab es heuer keine getöteten Motorrad- oder Mopedfahrer, das war in den vergangenen zehn Jahren nicht der Fall.

Wie der ÖAMTC ausgewertet hat, kamen 60 Prozent aller getöteten Pkw-Insassen bei Alleinunfällen ums Leben, 32 Prozent bei Frontalkollisionen. Unfallursachen waren in den meisten Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Zweiteres ist allerdings kein Indiz für „Raserei“ oder ein Übertreten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, sondern lediglich eine Feststellung, dass das zum Unfallzeitpunkt gewählte Tempo nicht den Verhältnissen angepasst war. In Kombination mit fehlender Routine oder falschen Reaktionen in Notsituation kann das zu fatalen Folgen führen.