115.000 Euro für junge Tiroler Kunst in der Corona-Krise

Innsbruck – Ausstellungen sind geschlossen, Aufträge verschoben, Wettbewerbe ausgesetzt, der Kunstmarkt kam praktisch zum Erliegen. Die Corona-Krise wird auch für freischaffende bildende Künstlerinnen und Künstler zur existenzgefährdenden Belastung. Vor noch nicht mal einer Woche lancierte die Innsbrucker Klocker-Stiftung deshalb eine Unterstützungsaktion für in Tirol geborene oder in Tirol lebende Kunstschaffende – mit einem Ankaufsbudget von stolzen 100.000 Euro. Rasch und unbürokratisch wolle man vorgehen, hieß es in einer Aussendung. Und bereits gestern erklärte die Stiftung die Aktion für beendet: Aufgrund der extrem hohen Nachfrage wurde das Budget schlussendlich auf 115.000 Euro aufgestockt.