Papst bittet in Coronakrise um Gebet für Medienschaffende

In seiner Frühmesse am Mittwoch hat Papst Franziskus in der Corona-Krise zum Gebet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Medien aufgerufen. „Ich möchte, dass wir für all jene beten, die in den Medien arbeiten, die sich für Kommunikation einsetzen, damit die Menschen sich nicht so isoliert fühlen“, sagte der Papst laut Kathpress zu Beginn des Gottesdienstes.