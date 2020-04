Gericht will Ungarns Regierung verstärkt kontrollieren

Das ungarische Verfassungsgericht will die Regierung nach der Verabschiedung des umstrittenen Notstandsgesetzes verstärkt kontrollieren. Das am Montag verabschiedete Gesetz macht dem rechtsnationalen Premier Viktor Orban und seinem Kabinett ein Regieren per Dekret auf unbestimmte Zeit möglich und wurde auch international als „Selbstausschaltung des Parlaments“ heftig kritisiert.