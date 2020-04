Coronavirus-Mundschutzpflicht in Supermärkten beginnt

Am Mittwoch hat zur Eindämmung des Coronavirus die Mundschutzpflicht in den Supermärkten, Drogerien und Drogeriemärkten begonnen. Spätestens nächste Woche sind die Masken Pflicht. „Die zusätzlichen Hygieneregeln sind unverzüglich, spätestens jedoch mit 6. April 2020 umzusetzen“, heißt es im Erlass des Gesundheitsministerium. Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmeter sind ausgenommen.

Dort gelten weiter nur die bisherigen Hygienevorschriften in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Kunden mit „Symptomen“ dürfen nicht mehr in Geschäftsräumlichkeiten. Die Mitarbeiter müssen Masken und Handschuhe tragen. Den Kunden sind die laut Gesundheitsministerium „mechanische Schutzvorrichtungen“ ab Verfügbarkeit und kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Die meisten Infizierten gab es weiterhin in Tirol, gefolgt von Niederösterreich, Oberösterreich und dann Wien. Die meisten Toten sind in der Steiermark, in Wien und in Tirol zu beklagen.