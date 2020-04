Steinböcke übersiedeln wegen Coronavirus etwas später ins Pitztal

„Wir sind darüber informiert, dass 200.000 Euro an Fördergeldern zeitlich verzögert ausbezahlt werden, weil das Land Tirol aktuell andere Prioritäten hat, wie man sich denken kann“, so Haid. Aus diesem Grund hätten sich die Gemeindemandatare darauf verständigt, dass das Steinbockzentrum in jedem Fall fertiggestellt wird.

„Wir hatten von Beginn an eine Kooperation mit dem Alpenzoo. Wir sind der Meinung, dass unsere in Freiheit geborenen, gut 700 Pitztaler Steinböcke auch in Freiheit leben sollten“, unterstreicht BM Haid. Das künftige Steinbockgehege sei dreimal so groß, wie es der Tierschutz vorsieht.