Rundherum braune Wiesen: Tiroler machen Ärger Luft

Innsbruck – „Wir queren auf einem Weg eine Wiese, die zwei Waldstücke verbindet. Da ist kein Grün mehr zu sehen“, zeigt sich eine Tirolerin in einer Facebook-Gruppe entsetzt. Sie ist wie auch andere Tiroler im ländlichen Raum, die derzeit nur Spaziergänge in der Umgebung machen dürfen, in Quarantänezeiten sensibilisiert. „Schauen Sie sich die Wiesen an. Es gibt wegen der Überdüngung keine bunten Blumen mehr, es wächst nur noch gelber Löwenzahn“, macht ein anderer Tiroler seinem Ärger Luft in einer E-Mail an die Tiroler Tageszeitung. Er verweist darin auch auf den diese Woche erschienenen „Insektenatlas 2020“ – die TT berichtete.