Verwirrung um Wohnsitz von David Alaba in Kirchberg

Kirchberg i. T. – Vor knapp zwei Jahren erwarb der österreichische Fußballstar David Alaba in Kirchberg ein exklusives Penthouse mit rund 380 Quadratmetern, dazu gehören nicht weniger als fünf Tiefgaragenparkplätze. Der Haken daran: Die Immobilie darf nur als Hauptwohnsitz genutzt werden. „Also, ich habe den leider noch nie bei uns gesehen“, bemerkt ein Kirchberger, und eine Home-Story in einem Männermagazin über Alaba in seinem Zuhause in Wien lässt nun viele Kirchberger fragen: „Wo wohnt er denn nun?“