Erstbesteigung der Zugspitze: Späte Ehre für legendären Gipfelsieg

Der studierte Vermessungstechniker tat 1814/15 Kriegsdienst gegen Napoleon, danach trat er ins bayerische Heer ein. 1820 war er im Auftrag König Maximilians I. von Bayern aufgebrochen, um das Werdenfelser Land, in dem auch ein Teil der Zugspitze liegt, zu vermessen. Am 27. August erreichte Leutnant Naus gemeinsam mit einem Messgehilfen und einem Bergführer den Zugspitzgipfel, wo sie eine Höhe von 2962 Metern ermittelten.

An eine Statue denken wir nicht – eher an eine Gedenktafel am ehemaligen Gerichtsgebäude.

Wie man Naus und seinen geschichtsträchtigen Gipfelsieg würdigen könnte, damit habe sich der Chronistenausschuss beschäftigt. Varianten gebe es viele. „An ein Denkmal in Form einer Statue im Ort denken wir nicht – eher an eine Gedenktafel am Gerichtsgebäude, seinem ehemaligen Wohnsitz. Darauf könnte dann auch die Geschichte kurz erzählt werden. Denn in Vergessenheit geraten soll er natürlich nicht, auch wenn er damals für die Bayern unterwegs war“, sagt der Gemeindechef mit einem Augenzwinkern. Vergessen wurde Familie Naus ohnehin nicht, wie die Josef-Naus-Straße, die neue Verbindung zwischen Pfarrweg/Unterdorf und Sankt-Mang-Straße, beweist.