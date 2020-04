Osttirol anderen Bezirken voraus: Glasfaserausbau im Regionet mit hohem Tempo

Von Christoph Blassnig

Obertilliach – Der Bezirk Lienz ist den anderen Bezirken im Land Tirol zum Teil um Jahre voraus, was den Glasfaserausbau bis in die einzelnen Gebäude angeht. Im Jahr 2013 haben die Osttiroler Planungsverbandsobleute erstmals ihr Konzept des Breitbandausbaus mittels Lichtwellenleitern (LWL) auf eigene Kosten vorgestellt. Die Infrastruktur gehört damit letztlich den Bürgern. Die Planungsverbände errichten die Hauptleitungen (Backbone) zu allen Gemeinden, die Gemeinden ihrerseits übernehmen den Bau der Ortsnetze. Internetanbieter (Internet Service Provider, kurz ISP) mieten sich in diese Infrastruktur ein und schließen die Verträge mit den Endkunden. Das Glasfasernetz ist in Osttirol als geschützte Wort- und Bildmarke Regionet bekannt.

Der Planungsverband 35 Sillian und Umgebung, Villgraten und Tilliach schließt heuer die Lücken in der Backbone-Leitung bis zur Grenze zu Italien und durch das Tiroler Gailtal bis zur Landesgrenze zu Kärnten. Investiert werden dafür bis zu 750.000 Euro, berichtet Verbandsobmann Matthias Scherer, Bürgermeister von Obertilliach. „Alle zehn Gemeinden des Planungsverbandes haben sich in einem Umlaufbeschluss per E-Mail bereits auf eine Auftragsvergabe verständigt. Der Beschluss wird folgen.“

© Gemeinde Strassen/Walder

Die einzelnen Gemeinden sind unterschiedlich weit, was ihre Ortsnetze bis hin in die einzelnen Gebäude angeht. Während beispielsweise Kartitsch und Untertilliach bereits die Fertigstellung vermelden können und Strassen heuer die letzten drei Fraktionen erschließen wird, steht man etwa im Hauptort des Verbandes, der Marktgemeinde Sillian, noch ganz am Anfang. Bürgermeister Hermann Mitteregger verweist auf die Kosten von rund einer halben Million Euro für den Vollausbau in seiner Gemeinde. Entlang der Backbone-Hauptleitung von Heinfels bis zur Staatsgrenze könne man vielleicht heuer noch erste Gebäudeanschlüsse installieren. Auch Scherer rechnet für Obertilliach mit Kosten von 500.000 Euro für das Ortsnetz. „Gerade jetzt in der Krise erhalten wir zahlreiche Anfragen, wann denn das Regionet verfügbar sein wird.“ In einzelnen Verbandsgemeinden wie Anras, Abfaltersbach, Innervillgraten, Obertilliach und Sillian hat das österreichische Telekom-Unternehmen A1 bereits vor Jahren Bundesförderungen für die Errichtung von eigener Glasfaserinfrastruktur abgeholt. „Hier laufen Verhandlungen zur Bereitstellung dieser Anlagen durch A1, damit wir nicht verbreitet Parallelstrukturen aufbauen“, sagt Scherer.