Baustart für 5-Millionen-Euro-Freizeitpark in der Wildschönau

Mit 1,2 Mio. Euro beteiligen sich private Investoren, die Gemeinde Wildschönau legt 600.000 Euro drauf. Von der EU erhofft sich TVB-Obmann Michael Unger knapp 200.000 Euro – „die Leader-Sitzung, bei der das verhandelt worden wäre, musste aber wegen Corona verschoben werden. Sie ist nun für Mai angesetzt“, erklärt er. Beim Land Tirol habe man den Touristikern im Hochtal Unterstützung „in Aussicht gestellt“. Eine fixe Zusage gab es jedoch nicht. Am Ende ist der TVB Hauptinvestor der Anlage und könnte somit 3 Mio. Euro alleine finanzieren müssen. „Wie viel Förderung wir am Ende bekommen, entscheidet auch darüber, was wir alles bauen“, sagt Unger. Diesen Winter sollen jedenfalls der Alpine Coaster und der Eislaufplatz in den Testbetrieb gehen. (jazz)