Studie zeigt: Bedarf an Kinderbetreuung nimmt mit Dauer der Schulsperre zu

Der Meinungsforscher Peter Hajek befragte am vergangenen Wochenende 500 Personen. Im Vergleich zu einer Studie zwei Wochen davor trübe sich die Stimmung ein, berichtet er. Je länger die Schulschließungen dauern, desto mehr Eltern werden die Betreuung an den Schulen in Anspruch nehmen.

Gibt es vor dem Sommer gar keinen Unterricht mehr, wollen neun Prozent die Betreuung jedenfalls in Anspruch nehmen, 19 Prozent zumindest teilweise. Das Nein zur Betreuung in der Schule schrumpft in diesem Fall auf 63 Prozent. Eltern von Volksschülern denken eher daran, ihre Kinder zur Betreuung in die Schule zu schicken.