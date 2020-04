Kickl zu Situation in Ungarn: „Ansprechpartner ist Kurz“

Wien – Ein ungewohntes Urteil eines hochrangigen FPÖ-Repräsentanten über das Wirken des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán ist via Tiroler Tageszeitung zu hören gewesen. Bis dato wurde gelobt, was der Fidesz-Parteimann aus dem Nachbarland gesagt und getan hat. Ob des Notstandsgesetzes, mit dem das Parlament de facto ausgeschaltet ist und Orbán auf unbestimmte Zeit weitreichende Vollmachten hat, sagte der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter und Bundesparteivizechef Manfred Haimbuchner: In Sachen Migrationspolitik stehe er nach wie vor hinter Orbán. „Dass er sich vom Parlament eine ziemliche Machtfülle geben lassen hat, sehe ich aber sehr kritisch. Wenn dieses Vorgehen den europäischen Werten widersprechen sollte, dann muss die EU tätig werden.“ Er mahne punkto Pressefreiheit und Parlamentarismus „aber zuerst im eigenen Land zu mehr Sensibilität“.

Wie qualifiziert Klubchef Herbert Kickl das, was in Ungarn vonstatten geht? „Manfred Haimbuchner hat in seiner Stellungnahme zu Recht darauf hingewiesen, dass es jetzt in erster Linie Sensibilität betreffend Pressefreiheit und Parlamentarismus im eigenen Land, also in Österreich, braucht. Das sehe ich genauso“, sagte er der Tiroler Tageszeitung. „Ungarn hat eine andere Verfassung als Österreich. Über die Verfassung bestimmen die Länder jeweils demokratisch selbst. Das ist gut so.“ Im Übrigen sei „der eigentliche Ansprechpartner für die Frage des ungarischen Vorgehens ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, der mit der Fidesz in der gleichen Parteienfamilie sitzt“. (Fidesz und ÖVP gehören zur EVP. Die Mitgliedschaft von Orbáns Truppe ist wegen des Vorwurfs, gegen die Grundwerte der EU zu verstoßen, aber seit März 2019 „auf Eis gelegt“.)