Bereits über 15.000 Euro für styriarte-Hilfsfonds eingelangt

Das Geld stammt in erster Linie aus verkauften Karten, die trotz Konzertabsage nicht zurückgegeben wurden und in den Fonds wanderten. Dazu kamen noch knapp 1.400 Euro Spenden, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage. „Bei uns sind viele freie Musiker, das macht die Vorstellungen so frisch und schön, führt aber jetzt zu Problemen“, meinte Intendant Mathis Huber. Man habe sich daher entschlossen, einen Hilfsfonds einzurichten „bis die staatlichen Hilfen greifen“. Das Geld kommt vor allem aus dem Kartenverkauf des Osterfestivals: „Wir haben unsere Gäste eingeladen, ihr Geld für die Karten bei uns zu lassen“, erzählte der Intendant. Rund ein Drittel erklärte sich dazu bereit, einige zahlten zusätzlich Geld auf das Spendenkonto ein.