SPÖ zeigt sich bei U-Ausschuss zu Ischgl abwartend

Dornauer empörte sich zudem darüber, dass zehn Tage, nachdem die isländischen Behörden Österreich über mögliche Infektionen in Ischgl informiert hatte, sich die Menschen immer noch „Nase an Nase“ in den Gondeln gegenüber gestanden seien. Die Handlungskette, dass der Landecker Amtsarzt umgehend nach Bekanntwerden der isländischen Fälle im Hotel der Isländer Abstriche von den Mitarbeitern machte und nachdem diese negativ ausgefallen waren auch den niedergelassenen Arzt in Ischgl anwies, alle Personen, die mit grippeähnlichen Symptomen bei ihm aufschlugen, abzustreichen und man so auf den ersten offiziellen Fall in Ischgl gestoßen war, kannte Dornauer nicht. Klar für ihn sei aber, dass im Tiroler Landhaus „eine Fülle an Fehler“ passiert seien, betonte der SPÖ-Chef.