Zustimmung steigt: Trump profitiert von der Corona-Krise

Washington – Für die Gegner des US-Präsidenten ist mit der Coronavirus-Pandemie genau jener Fall eingetreten, den sie seit seinem Amtsantritt befürchtet haben: Ausgerechnet in einer historischen Krise soll nun ein Egomane das Land führen, der dauernd Halb- und Unwahrheiten erzählt, mehr seinem Bauch vertraut als Experten und sich wenig für Details interessiert. Dass Donald Trump die Gefahr wochenlang schöngeredet und damit die Krise in den USA mutmaßlich verschlimmert hat, scheint dies zu bestätigen. Trotzdem ist die Zustimmung zum Präsidenten im Mittel der Umfragen zuletzt auf 47,3 Prozent geklettert – der höchste Wert seit seinem Amtsantritt. Vor allem Amerikaner, die nicht an eine Partei gebunden sind und bei Wahlen oft als Zünglein an der Waage wirken, geben ihm bessere Noten als noch vor Kurzem.