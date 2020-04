Kogler: „Volle Stadien im Sommer“ schwer vorstellbar

Wie in anderen Gesellschaftsbereichen soll auch im Sport schrittweise wieder Normalität einkehren. Den Anfang könnten Sportarten mit größerem Abstand zu anderen machen, sagte Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch. Bis dahin werde es aber noch dauern. Einem Start der Fußball-Bundesliga im Mai erteilte Kogler de facto eine Absage - wie auch Großevents auf absehbare Zeit.

„Es ist aus heutiger Sicht nicht unwahrscheinlich, dass der Sport - wie auch das gesamte gesellschaftliche Leben - schrittweise über einen noch nicht bestimmbaren Zeitraum an ein ‚business as usual‘ herangeführt wird“, teilte der Vizekanzler der APA - Austria Presse Agentur mit. Ein Modell könnte sein, „dass jene Sportarten, in denen die bekannten Standards leichter zu erfüllen sind, den Anfang machen. Outdoor-Sportarten früher als Indoor-Sportarten, Einzelsportarten früher als Mannschaftssportarten.“