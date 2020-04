Tennis-Klassiker in Wimbledon fällt heuer wegen Pandemie aus

Das Tennis-Major-Turnier in Wimbledon ist erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt worden. Die vom 29. Juni bis 12. Juli geplante 134. Auflage des Rasenklassikers könne wegen der Coronavirus-Pandemie heuer nicht stattfinden, erklärten die Organisatoren in London am Mittwoch. Das nächstjährige Turnier soll vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 in Szene gehen.