UEFA schuf mit Länderspiel-Verschiebung Platz für Ligen

Die UEFA hat im Termin-Puzzle zur Rettung der Saisonen den Weg für die nationalen Fußball-Ligen freigemacht. Nach der kontinentalen Notfall-Sitzung am Mittwoch verkündete die Europäische Fußball-Union, dass die für Juni geplanten Länderspiele auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Neue Termine für die Fortsetzung der Saison in Champions League und Europa League gibt es nicht.

In der Videokonferenz besprachen die Generalsekretäre aller 55 UEFA-Mitgliedsverbände das weitere Vorgehen, darunter auch Generalsekretär Thomas Hollerer für den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB). Nach einer Entscheidung des Exekutivkomitees des Kontinentalverbands wurden auch die Termine für alle UEFA-Clubwettbewerbe der Saison 2020/21 bis auf Weiteres verschoben. So startet das Zulassungsverfahren beispielsweise nicht wie geplant - auch dies ermöglicht eine längere Saison in den nationalen Ligen.