BMW Group hält viel von der Wasserstoff-Option

München – Während sich der Volkswagen-Konzern zunehmend auf die Entwicklung und Vermarktung von batterieelektrischen Autos konzentriert, wählen manche Konkurrenten einen diversifizierenden Ansatz. Zu diesen zählt auch die BMW Group, die beispielsweise die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie forcieren möchte. Dies erfolgt im Rahmen einer Kooperation mit dem japanischen Unternehmen Toyota. Während aber die Asiaten mit dem Mirai schon ein entsprechendes Serienfahrzeug anbieten (und bald die zweite Generation lancieren), halten sich die Münchner noch zurück. Entwicklungschef Klaus Fröhlich erklärte in einem Statement, dass es noch für längere Zeit kein Serienmodell gebe – zuerst müsse Wasserstoff in ausreichenden Mengen, mit „grünem Strom“ zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden. Auch die Infrastruktur ist noch ausbaufähig. Als interessanter Anwendungsfall für die Wasserstoff-Brennstoffzelle käme zudem der Langstrecken-Schwerverkehr in Frage.