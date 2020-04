Audi A3: Der Vierte im Bunde

Innsbruck – Die Nachfolge ist mit Einschränkungen verbunden: Wie bei anderen Herstellern gibt es auch bei Audi das Einsehen, auf bestimmte Nischenmodelle verzichten zu können. Bei der Vier-Ringe-Marke heißt dies: Abstand nehmen von dreitürigen Versionen, etwa vom gewöhnlichen A3. Der kündigte im Normalfall immerzu die Ankunft einer neuen Generation an, dieses Mal jedoch nicht: Audi legt bei der Generation IV sogleich mit dem Sportback, also mit dem Fünftürer los. Einen Dreitürer wird es dieses Mal ebenso wenig geben wie – nach jetzigem Stand – ein entsprechendes Cabrio. Immerhin hat es der Sportback in die Serie geschafft, basierend auf der adaptierten Plattform MQB Evo. Diese liefert auch die Grundlage für den VW Golf VIII, den Škoda Octavia IV und den Seat Leon IV. All die genannten Neuheiten haben derzeit ein 100-Nanometer-Problem: das Coronoavirus. Das vereitelt nicht nur eine professionelle Markteinführung, sondern auch einen funktionierenden Vertrieb. Insofern dürfte noch offen sein, ob Audi das Ziel erfüllen kann, mit den ersten Auslieferungen des neuen A3 Sportback bereits im Mai beginnen zu können.

Dabei wäre den Kunden ihre freudige Erwartungshaltung nicht übel zu nehmen, denn die neue A3-Generation zeigt sich schön gestylt und vor allem technisch auf der Höhe der Zeit. Audis Neuer kommt nicht umhin, dem Trend zu mehr Digitalisierung und Vernetzung zu folgen – was in einem volldigitalen Instrumentarium (je nach Ausstattung bis zu 12,3 Zoll groß) und in einem hochauflösenden, berührungsempfindlichen Zentraldisplay auf der Mittelkonsole seinen Niederschlag findet.

Umfassend präsentiert sich das Menü an Fahrerassistenzsystemen, die teils ab Werk, teils als Extra eingebaut sind. Jeder A3 Sportback ist mit „Audi pre sense“ bestückt, das unter anderem einen Ausweichassistenten und eine Spurverlassenswarnung enthält. Gegen Aufpreis gibt es eine Ausstiegswarnung und eine Spurwechselwarnung sowie einen Querverkehrswarner. Das Standardfahrwerk kann mit einem adaptiven Dämpfersystem samt 10 Millimeter tiefergelegter Karosserie bereichert werden, zudem offeriert Audi für seinen Neuling ein Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung um 15 Millimeter.