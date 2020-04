e-tron Sportback: Audis neues SUV-Coupé fährt rein elektrisch

Salzburg – Die Technik ist schon bekannt, die Karosserieform aber weniger: Der e-tron Sportback übernimmt im Wesentlichen das Antriebslayout des „normalgeformten“ e-tron, darf aber mit pikanter Dachlinienführung eine dynamischere Haltung einnehmen. Zwei Elektromotoren treiben das 4,9 Meter lange SUV-Coupé über beide Achsen an, um im gewöhnlichen Fahrmodus eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 6,6 Sekunden zu erzielen. Im Sportmodus geben die beiden Aggregate im e-tron Sportback 55 quattro ihr Bestes – 408 PS und ein maximales Drehmoment von 664 Newtonmetern, um den Standardsprint in 5,7 Sekunden zu erledigen. Diese Po­werleistung ist acht Sekunden lang zu halten, ehe die Aggregate sich wieder etwas zurücknehmen. Nebenbei: bis zu 200 km/h schnell kann das elegante E-Coupé von Audi fahren.