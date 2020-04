Land Rover Defender: Verteidigung ist der beste Angriff

Innsbruck – Sport Utility Vehicles gibt es praktisch in allen Größen und Spielarten, nicht alle sind zwingend mit Allradantrieb bestückt. Echte Geländewagen, sozusagen Hardcore-Offroader, sind nicht annähernd so häufig anzutreffen. Genauer betrachtet, kann es sich dabei sogar um Mangelware handeln, denn manch ein interessantes Angebot ist in der jüngeren Vergangenheit einfach vom Markt verschwunden, etwa der Pajero von Mitsubishi oder derzeit auch der kleine Jimny von Suzuki. Andere wiederum sind kaum erschwinglich, etwa die G-Klasse von Mercedes-Benz. Eine Sonderstellung nimmt hierbei der Land Rover Defender ein – die Briten produzierten den legendären Geländekraxler fast sieben Jahrzehnte lang, versehen nur mit wenigen Updates, ehe sie ihn 2016 einstellten. Ein Nachfolger war zwar von Anfang an geplant, aber es kam zu Verzögerungen bei der Entwicklung.