Mazda3: Mit 100 in den Frühling des Lebens

Von Gregor Zoller

Innsbruck – Diese Fahrt fällt mitunter eher kurz aus, wenn die Gegebenheiten einen an die heimatlichen Gemeindegrenzen binden. In Innsbruck-Stadt sind die zwar räumlich gesehen nicht zu knapp, dennoch: Das Terrain für die neue und kraftvollere Motorisierung unseres Testwagens fehlt. So würden wir allzu gerne das Sondermodell des Mazda3, das unter dem Titel „Edition 100“ firmiert, auf offener Landstraße in die Kurven jagen. Aber begnügen wir uns für den Anfang mit der Theorie, während das ansehnliche Gefährt ruhig in der Einfahrt auf seinen Einsatz wartet und hier schon eine optische Freude darstellt.

Die Motorenpalette des Mazda3 wurde ja kürzlich erst durch die neuartige Skyactive-X-Technologie, einer innovativen Neuinterpretation des Benziners erweitert. Aber auch der erfahrene Benzin-Bruder, das 122-PS-Aggregat, erfreut sich bei der Mazda-Kundschaft großer Beliebtheit. Doch bei der Edition 100 gibt’s noch mehr:

Satte 150 PS holen die Ingenieure aus der quasi identischen 4-Zylinder-Maschine mit ihren knapp 2 Litern Hubraum. Intelligente Motorsteuerung macht’s möglich. Das bringt immerhin 1,3 Sekunden beim Sprint von 0 auf 100 Stundenkilometer. Die Drehfreude des Benziners und der Kraftzuwachs passen gut zueinander und machen Laune, ganz relaxt natürlich, wir haben das Auto ja noch in der Einfahrt stehen.

Daher weiter in den Fakten: Auch die Palette der Sonderausstattungen im Jubiläumsmodell gefällt. So fällt das „echte“ Head-up-Display auf, das ohne separate Plastik-Projektionsfläche direkt die Windschutzscheibe nützt. Intelligent sind auch die Helferlein für die Sicherheit: Fußgängererkennung, Spurassistenten und adaptiver Tempomat unterstützen den Fahrer dabei, die Fahrt im Mazda3 ruhig und entspannt angehen zu können – im Wissen, dass die Technik an seiner Seite steht.

Ganz untechnisch freilich und viel mehr emotional ist das Innen- und Außendesign von Mazda, wie schon mehrmals in vergangenen Tests bemerkt – zuletzt im hochgestellten 3er-Bruder CX-30. Die „Kodo“-Philosophie, das Prinzip der „Seele der Bewegung“, das die Mazda-Designer ihrer Arbeit an der aktuellen Modellreihe zugrunde legen, besticht immer wieder. Diese bekannte Tugend fällt uns auch im Stillstand positiv auf.

Und irgendwann war es dann doch so weit, knapp vor Ende des Testzeitraums wurde unser geduldiges Warten belohnt, die erste richtige Ausfahrt im Mazda3 war gekommen. Aus Theorie wird Praxis und die Erwartungen werden erfüllt. Eine jedenfalls interessante Variante des schicken Mazda3, von der wir uns zu guter Letzt doch noch überzeugen konnten. Hätte man sich ja in hundert Jahren nicht gedacht, dass ein Test so ablaufen würde.