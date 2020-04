Haftstrafen in Kinderporno-Skandal in Belgien

Vier Männer sind in Belgien in einem weitverzweigten Kinderpornografie-Skandal zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Sie wurden mit Haftstrafen von fünf bis 16 Jahren belegt. Für einen fünften Angeklagten ordnete das Gericht demnach ein psychologisches Gutachten an. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Viele der 90 Verdächtigen wurden noch nicht gefasst.