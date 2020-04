Nationalgalerie in Washington gab Picasso-Bild zurück

Die Nationalgalerie in Washington hat der Erbengemeinschaft Mendelssohn-Bartholdy die Eigentumsrechte an dem Bild „Kopf einer Frau“ von Pablo Picasso übertragen. In der Mitteilung des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam hieß es, Paul Mendelssohn-Bartholdy habe das Bild 1934 in den Kunsthandel gegeben, als die Nazis begonnen hätten, wirtschaftlichen Druck auf ihn und die Familie auszuüben.