NATO-Außenminister beraten über Kampf gegen Corona

Die NATO-Außenminister beraten am Donnerstag über eine bessere Zusammenarbeit des Bündnisses in der Coronavirus-Krise. Erstmals in der 70-jährigen NATO-Geschichte kommen die Minister in einer Videokonferenz zusammen. Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zuletzt betont, die NATO sei auch in der Corona-Krise handlungsfähig und komme ihren Hauptaufgaben - Verteidigung und Abschreckung - nach.