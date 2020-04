Initiative warnt vor sozialen Folgen des Heimunterrichts

In einer Situation, in der viele Eltern durch die vom Coronavirus ausgelöste Arbeitsmarktkrise an ihrer Belastungsgrenze und in existenziellen Nöten seien, könne Lernfortschritt alleine nicht das Kriterium sein, schreiben Bernhard Lahner und Nicol Gruber auf der Homepage des „überparteilichen Netzwerks für kindgerechte Schulen“. Kinder, die in ihren Familien keinen Selbstwert und Selbstvertrauen erhalten, bräuchten auch in Zeiten der Corona-Pandemie dringend Sozialkontakte außerhalb der Familie.