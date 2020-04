Von der Leyen sichert Italien EU-Unterstützung zu

In einem offenen Brief an die Italiener hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versichert, dass Europa das von Corona heimgesuchte Italien hilft. „Leider ist es bisher nicht immer so gewesen. Wir müssen erkennen, dass in den ersten Tagen der Krise, angesichts des Bedürfnis einer gemeinsamen europäischen Antwort, zu viele Länder an die eigenen Probleme gedacht haben“, so von der Leyen.