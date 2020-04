Tiroler Lebenshilfe: 1000 Masken benötigt, nur 20 wurden geliefert

Innsbruck, Wien – Angesucht und bestellt wurde laufend, geliefert am Ende ein Bruchteil. „Das, was wir vom Land Tirol an Schutzausrüstung bekommen haben, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, kritisiert Georg Willeit, Geschäftsführer der Tiroler Lebenshilfe. Um Mitarbeiter und Klienten angemessen vor dem Coronavirus zu schützen, werden laut Auskunft der Lebenshilfe rund 1000 OP-Masken pro Woche benötigt. Von den Behörden zur Verfügung gestellt wurden bisher 20 – insgesamt.