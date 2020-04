SPÖ stellt mehrere Anträge für weitere Unterstützungen

Die SPÖ wird in der Nationalratssitzung am Freitag zahlreiche Anträge einbringen. Die Sozialdemokraten fordern unter anderem einen Krisenüberbrückungsfonds für Arbeitnehmer analog zum Härtefonds für Unternehmer, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, Gesetze gegen Wucher und ein Verbot von Boni- und Dividenden-Zahlungen, wie Vizeklubobmann Jörg Leichtfried am Donnerstag erklärte.