Weg von Hinterriß nach Achenkirch gesperrt: Skurrile Lösung gefunden

Seit den ersten Corona-Maßnahmen in Tirol ist die Hinterriß, ein Ortsteil der Gemeinde Vomp, von Tirol noch mehr abgeschnitten. „Die Post konnte nicht mehr zustellen. Also habe ich die Versorgung für die 30 Einwohner selbst übernommen und bin nach Achenkirch gependelt. Gerade in der Anfangszeit wurde viel bestellt“, sagt Reindl.