Straße zwischen Spiss und Samnaun zu: Grenzsperre, die empört

Spiss, Samnaun, Nauders – So nah und doch so fern. Das gilt derzeit für den Tiroler Grenzort Spiss und seinen Schweizer Nachbarn Samnaun. Sechs Kilometer liegen die beiden auseinander – kein Wunder also, dass viele Spisser jenseits der Grenze arbeiten. All jene, die in der derzeitigen Situation noch pendeln, müssen allerdings einen kuriosen Umweg absolvieren. Denn statt der gewohnt kurzen Anfahrt gibt es einen Umweg von 20 Kilometern: zurück nach Pfunds, über Schalkl in die Schweiz und über Vinadi ins Zollfreigebiet.