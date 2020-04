Anschober verspricht Datenschutz bei Risikogruppen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag erklärt, dass Corona-Risikogruppen über ihre Medikamentierung identifiziert werden. Danach sollen sie verpflichtend in Home Office geschickt oder bezahlt dienstfrei gestellt werden. Es solle keine Vorgangsweise „ohne den Datenschutz abzuklären“ erfolgen. Ärzte und Krankenkassen warnten davor, sich nur auf die Medikamentendaten zu verlassen.

In einer Pressekonferenz sagte Anschober, es handle sich bei der Identifizierung der gefährdeten Gruppen um einen „schwierigen Prozess“. In erster Linie gehe es dabei um Personen mit einer „drastischen Verringerung des Immunabwehrsystems“. Das könne eine Krebserkrankung oder schwere Diabetes sein, „das wird jetzt im Augenblick abgegrenzt“. Betroffene sollen dann von den Sozialversicherungsträgern Empfehlungen erhalten. Wer tatsächlich freigestellt oder verpflichtet ins Home Office wechseln muss, „ist am Ende auch eine Frage der medizinischen Bewertung des niedergelassenen Arztes vor Ort“.