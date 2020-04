Einsame und spätere Ostern gibt es dieses Jahr

Es muss eine Qual sein für Franziskus. Er, der so gerne ein Bad in der Menge nimmt. Der gerne Nähe zum Volk zeigt. Auch er muss jetzt Abstand halten. Die spektakuläre Karfreitagsprozession am Kolosseum in Rom entfällt. Das Bild des Papstes, wie er letzte Woche ganz alleine am Petersdom den Sondersegen urbi et orbi sprach und der Regen über Rom fiel, wird auch Nicht-Gläubigen als Symbol dieser Zeit im Gedächtnis bleiben. Doch so ganz hält sich Franziskus nicht an die sozialen Abstandsregeln, die in Italien gelten. Er empfängt immer noch Gäste und schüttelt dabei angeblich auch noch Hände.