Empfehlungen für die Corona-Zeit: Klassische Musik hat stärkste Heilkraft

Innsbruck – Theater, Konzertsäle, Kinos, alles zu. Wer kann, bleibt zu Hause, muss zwischen Zwangspause und Home-Office auf einige Gewohnheiten verzichten, nicht aber auf Kultur. Da gibt es online jede Menge Angebote, unüberschaubar viel Musik und gekoppelt mit dem ureigenen Best- of findet sich das Richtige für viele Situationen.

Zurück zu Vater Bachs Wirkung. Warum wohl das Publikum nicht genug bekommen kann von seinem Weihnachtsoratorium und den Passionen? Man verlässt sie in besonderer Verfassung. Philippe Herreweghe sollte Anfang April mit der Matthäus-Passion das Osterfestival Tirol bereichern (abgesagt). Seine letzten Einspielungen des Werkes und der Johannes-Passion liegen seit dem Vorjahr in einer 5-CD-Box vor (alle bei Harmonia Mundi).

Musik zur Entspannung gibt es reichlich, wieder ist Bach an der Front, mit seinen Goldberg-Variationen. Einer Anekdote nach verlangte ein Diplomat von dem Komponisten „Clavierstücke, die so sanften und etwas muntern Charakters wären, daß er dadurch in seinen schlaflosen Nächten ein wenig aufgeheitert werden könnte“. Mozarts langsame Klavierkonzertsätze lassen die Zeit stillstehen, ebenso das Adagio von Schuberts Streichquintett, Chopins Zärtlichkeiten oder die betenden und liebenden Frauen in der Oper (Verdis Desdemona und Leonoren, Wagners Elisabeth, Mozarts Susanna).