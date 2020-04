Anschober korrigierte Pressekonferenz-Angaben zu Ischgl

In einer Presseaussendung hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am späten Donnerstagnachmittag die Angaben zur Infektionskette in Ischgl vom Vormittag korrigiert. Demnach habe es einen Eingabefehler gegeben. Die angeblich erste diagnostizierte Corona-Patientin in Ischgl war demnach erst am 5. März und nicht wie am Vormittag verlautbart am 5. Februar im Tiroler Skiort im Paznaun gewesen.

Damit bestünde beim Datum der ersten Positivtestung in Ischgl mit 7. März wieder Übereinstimmung, hieß es in der Aussendung. Der Fehler „dürfte bei Eingabe in oder Übernahme aus dem EMS-System“ (Epidemiologisches Meldesystem, Anm.) passiert sein, wurde mitgeteilt. „Ich habe die Autoren der Dokumentation beauftragt, den Hintergrund dieses Fehlers lückenlos aufzuklären“, so Anschober.

Auch bei der Pressekonferenz habe der Vertreter der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) aus der präsentierten Studie „keine Vorwürfe an die regionalen Behörden formuliert. Denn selbst beim genannten Datum hätte niemand einen Menschen ohne starke Symptome erkennen und darauf Maßnahmen aufbauen können“, wurde der Gesundheitsminister in der Aussendung zitiert.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag hatte Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der AGES erklärt, eine Schweizer Kellnerin sei die sogenannte Coronavirus-Patientin null in Ischgl. Sie sei am 5. Februar in Ischgl erkrankt, hatte allerdings nur leichte Symptome. Positiv getestet wurde sie erst mehr als einen Monat später - am 9. März.

Das Land Tirol hatte in Folge den Ball an die AGES zurückgespielt - und Aufklärung verlangt. Der Fall sei für das Land „nicht nachvollziehbar“, sagte LHStv. Josef Geisler (ÖVP) bei einer Videopressekonferenz. Die Tiroler „Fallzahlen“ würden mit dem 7. März beginnen, dem ersten bestätigten Ischgler Corona-Fall.

„Es ist ganz wichtig, dass uns die AGES Aufklärung gibt, ob das überhaupt den Tatsachen entspricht“, so Geisler. Das Ganze sei auch „medizinisch nicht ganz nachvollziehbar“. Im Falle des Auftretens am 5. Februar wäre die Krankheit am 9. März „ja schon längst abgeklungen“, sprach der Landeshauptmannstellvertreter die Inkubationszeit von zwei Wochen an.

Man habe jedenfalls von einem solchen Fall „keine Kenntnis gehabt“, die Tiroler „Zeitrechnung“ gehe von eben jenem 7. März aus. Und Geisler richtete der Bundesbehörde AGES aus: „Ich hoffe schon, dass es da keinen Irrtum gibt. Das wäre sehr bedauerlich“.

Ins selbe Horn stieß indes die Gemeinde Ischgl. Man habe von dem angeblichen Fall am 5. Februar erst am Donnerstag durch die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Anschober erfahren. „Auch die von der AGES bekannt gegebene Kellnerin, die mit dem Corona-Virus infiziert wurde, war uns bislang nicht bekannt“, betonte Bürgermeister Werner Kurz gegenüber der APA. Der erste bestätigte Corona-Fall sei am 7. März bekannt geworden, unterstrich auch Kurz. Diese Information sei „selbstverständlich an die zuständigen Behörden weitergeleitet“ worden, die in Folge die Schließung der Apres-Ski-Bar „Kitzloch“, sämtlicher Gastronomiebetriebe, ein behördliches Versammlungsverbot sowie die Schließung der Seilbahnen veranlasste. „Sämtliche Vorgaben und Verordnungen wurden in Ischgl selbstverständlich umgesetzt“, so der Bürgermeister.