U-Haft für positiv getesteten Wiener „Corona-Spucker“

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Donnerstag über einen positiv auf SARS-CoV-2 getesteten „Corona-Spucker“ die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Abend auf APA-Anfrage mit. Der 30-Jährige hatte kurz vor Mitternacht in einem Spital in Richtung mehrerer Security-Mitarbeiter gespuckt. Ihm drohen im Fall einer Anklage bis zu drei Jahre Haft.